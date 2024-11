Lecce, auto investe due giovani: un morto e un ferito

Un gravissimo incidente stradale è avvenuto nel corso delle prime ore della serata di ieri, domenica 10 novembre, lungo una delle principali strade provinciali delle vicinanze di Lecce. Un’automobile guidata da un uomo ha travolto un monopattino e una bicicletta. Sui due mezzi c’erano due giovani di origini straniere.

Lecce, tremendo incidente: un morto e un ferito

E ad avere la peggio, è stato il ragazzo che era a bordo del monopattino. Purtroppo, il giovane è morto sul colpo, dopo che la Volvo lo ha colpito lungo provinciale Tricase-Specchia, all’altezza del campo sportivo di Lucugnano, in provincia di Lecce. L’altro ragazzo, quello che stava guidando la bicicletta, è rimasto ferito gravemente.

Lecce, tremendo incidente: i soccorsi

Sul posto, sono giunti immediatamente i medici del 118 che, però, nulla hanno potuto fare per impedire il decesso del primo dei due giovani. Il ragazzo straniero era morto sul colpo. L’amico, invece, è stato accompagnato in ospedale in codice rosso. Anche lui è in pericolo di vita.