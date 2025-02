Lega: Della Vedova a Salvini, 'rivendico finanziamenti Soros'

Roma, 26 feb. (Adnkronos) – “Voglio rassicurare il Vice Presidente del Consiglio Salvini che non mi vergogno affatto, ma rivendico senza alcun imbarazzo di avere ricevuto legittimi e dichiarati finanziamenti elettorali da parte di Soros. La realtà che disturba lui, Orban e tanti altri reazionari e filoputiniani è che Soros da oltre quarant’anni con la sua Open Society Foundation sostiene chi lavora per la libertà, la democrazia, lo stato di diritto ed i diritti umani. A partire dal mondo sovietico ed ex sovietico. Soros aiuta chi difende e promuove la libertà di espressione e di stampa, chi si batte per elezioni libere ed eque, per i diritti delle comunità emarginate, tra cui le minoranze razziali, le persone LGBTQ+ e i rifugiati”. Lo dichiara in una nota il deputato di +Europa, Benedetto Della Vedova.

“Orban, teorico della cosiddetta democrazia illiberale e amico politico del dittatore russo, è diventato negli anni un nemico, non tanto di Soros, quanto delle idee di libertà e democrazia che egli sostiene. Proverei imbarazzo, casomai, a stare in un partito italiano o europeo che abbia pasticciato con richieste di fondi o finanziamenti dalla Russia di Putin o sia stato condannato a restituire ingenti finanziamenti pubblici gestiti in modo illegale”, conclude Della Vedova.