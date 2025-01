Legge di bilancio e sfide politiche per il governo nel 2024

Introduzione alle sfide legislative del 2024

Il recente via libera alla legge di bilancio segna un punto cruciale per il governo italiano, che si prepara ad affrontare un inizio d’anno denso di impegni e sfide. Con la ripresa delle attività parlamentari fissata per il 7 gennaio, i membri del governo e della maggioranza si trovano di fronte a una serie di scadenze che potrebbero influenzare significativamente il loro operato e la stabilità politica del paese.

Il referendum sull’autonomia differenziata

Uno degli eventi più attesi è la decisione della Corte costituzionale prevista per il 20 gennaio, riguardante l’ammissione del referendum abrogativo sul ddl sull’autonomia differenziata. Questa questione non solo rappresenta un banco di prova per il governo, ma richiede anche un’attenzione particolare da parte del Parlamento, che dovrà cercare un accordo con le forze di opposizione. La necessità di eleggere quattro giudici costituzionali aggiunge ulteriore complessità, poiché il centrodestra non dispone del quorum necessario per procedere autonomamente.

Le difficoltà nella convocazione del Parlamento

La convocazione del Parlamento in seduta comune si preannuncia difficile, non solo per la mancanza di un accordo sui candidati, ma anche per l’ingorgo di decreti in attesa di discussione. Tra questi, il Milleproroghe e il decreto Caivano bis, insieme a nuove misure legate al Pnrr e all’invio di armi all’Ucraina, rappresentano temi divisivi sia per la maggioranza che per le opposizioni. La Lega, ad esempio, sta considerando di proporre caveat aggiuntivi per l’invio di armamenti, evidenziando le tensioni interne.

Il voto sulla riforma della giustizia

Il primo voto significativo dell’anno si svolgerà l’8 gennaio, quando la Camera dei deputati sarà chiamata a esprimersi sulle pregiudiziali delle opposizioni riguardanti la riforma della giustizia. La separazione delle carriere dei magistrati è un tema caldo, e se la maggioranza riuscirà a superare questo scoglio, dovrà affrontare una serie di emendamenti proposti dalle opposizioni, che promettono battaglia. L’intenzione del governo è di approvare la riforma entro la fine del mese, cercando di ottenere anche il consenso del Senato prima della pausa estiva.

Proposte di riforma e la Corte dei Conti

In aggiunta, il governo sta lavorando su una proposta di legge per riformare la Corte dei Conti, con l’obiettivo di velocizzare l’utilizzo dei fondi del Pnrr da parte delle pubbliche amministrazioni. Tuttavia, questa proposta ha suscitato critiche anche da parte degli stessi magistrati contabili, evidenziando le difficoltà nel trovare un equilibrio tra controllo e supporto alle amministrazioni.

Stallo sulla presidenza della Rai

Infine, la situazione rimane incerta anche per quanto riguarda la nomina della presidenza della Rai. L’indisponibilità delle opposizioni a sostenere la candidatura di Simona Agnes ha portato il centrodestra a disertare le riunioni della commissione di Vigilanza, lasciando la questione in una fase di stallo. Questo scenario complesso richiede una gestione attenta da parte del governo, che dovrà navigare tra le diverse pressioni politiche e le aspettative della pubblica opinione.