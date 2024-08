Sei persone sono rimaste coinvolte nello scontro fra automobili che è avvenuto questa mattina nella provincia di Parma e in particolare nella frazione di Lemignano del paese di Collecchio. Le autorità stanno, al momento, ancora indagando sull’esatta dinamica del sinistro.

Lemignano di Collecchio, incidente tra due auto: sei feriti

Lo scontro sarebbe avvenuto intorno alle ore 6 della mattina di oggi, martedì 13 agosto, in via La Spezia a Lemignano di Collecchio e avrebbe visto coinvolti due veicoli. Le due automobili, sulle quali viaggiavano un totale di sei persone, si sono scontrate con estrema violenza. Quattro persone, già trasferite in codice giallo al pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore di Parma, hanno riportato ferite di media gravità, mentre il quinto solo ferite lievi. Ad avere la peggio, è stato però il conducente di uno dei due mezzi, la sesta persona coinvolta nello scontro: lui trasportato con estrema urgenza in ospedale e, attualmente, in pericolo di vita.

Lemignano di Collecchio, incidente tra due auto: la dinamica

La dinamica del sinistro non è ancora del tutto stata chiarita. I carabinieri ci stanno lavorando in queste ore, cercando di mettere insieme i pezzi del puzzle. Le autorità stanno provando a capire quale delle due automobili abbia attraversato la propria corsia di marcia, fino a terminare la propria corsa contro l’altra auto, nella corsia opposta.