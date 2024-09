L'esperto di eventi rivela che per un gender reveal si può arrivare a spendere fino a 1500 euro.

Durante un'intervista a "Mattino Cinque News", l'organizzatore di feste per l'annuncio del sesso dei neonati, Fabio Coppola, ha rivelato che i neo genitori sono disposti a spendere fino a 1500 euro per questi eventi. L'opzione più economica offerta è una palla da calcio che rilascia una polvere colorata (25 euro), mentre la più cara prevede l'uso di un elicottero che emette fumo colorato (circa 2000 euro). La scelta del sesso del bebè viene comunicata all'organizzazione direttamente dal laboratorio che effettua le analisi.

