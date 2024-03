LetExpo, Renzi: "Settore fondamentale per crescita Paese"

Roma, 15 mar (Adnkronos) - "Io non ho più responsabilità di governo, ma credo che questo settore sia uno dei settori fondamentali per la crescita del Paese. Quindi porto la voce dell'opposizione per dire che facciamo il tifo per le aziende, per le imprese, per le lavoratrici ...

Roma, 15 mar (Adnkronos) – "Io non ho più responsabilità di governo, ma credo che questo settore sia uno dei settori fondamentali per la crescita del Paese. Quindi porto la voce dell'opposizione per dire che facciamo il tifo per le aziende, per le imprese, per le lavoratrici e per i lavoratori, in particolar modo in un momento nel quale le tensioni geopolitiche creano tanti problemi ai nostri imprenditori che però sono bravissimi". Lo ha detto Matteo Renzi a Verona per LetExpo.

"Quindi io sono molto ottimista. Si è detto che la logistica ha sempre più a che fare con la geopolitica che tempo fa ha auspicato l'intervento di un mediatore europeo per dirimere un pò le situazioni che si stanno vivendo", ha aggiunto il leader di IV.