Le origini del MoVimento 5 Stelle

Il MoVimento 5 Stelle è nato nel 2009, fondato da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio, con l’intento di rivoluzionare la politica italiana. La promessa di “aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno” ha attratto un vasto pubblico, desideroso di un cambiamento radicale. Inizialmente, il movimento si è presentato come un’alternativa alla politica tradizionale, puntando su temi come la trasparenza, la lotta alla corruzione e la partecipazione diretta dei cittadini. Con il famoso slogan “uno vale uno”, il MoVimento ha cercato di democratizzare il processo decisionale, utilizzando la piattaforma Rousseau per coinvolgere gli attivisti nelle scelte politiche.

Il passaggio al governo

Il 2018 segna un punto di svolta per il MoVimento 5 Stelle, che diventa la prima forza politica del Paese con oltre il 33% dei consensi. Questo successo elettorale porta alla formazione di un governo giallo-verde con la Lega di Matteo Salvini, guidato da Giuseppe Conte. La leadership di Luigi Di Maio, inizialmente forte, si scontra con le difficoltà di governare e mantenere le promesse fatte in campagna elettorale. Le tensioni interne e le divergenze di opinione su questioni cruciali, come l’economia e le politiche europee, iniziano a emergere, creando fratture all’interno del movimento.

Le sfide recenti e il futuro del MoVimento

Negli ultimi anni, il MoVimento 5 Stelle ha affrontato sfide significative, tra cui la crisi di governo e la scissione interna che ha portato alla nascita di “Insieme per il futuro”. Le divergenze sulla gestione della guerra in Ucraina e sulla questione dei mandati hanno ulteriormente complicato le alleanze nel centrosinistra. La perdita di consenso e l’assenza di una chiara strategia politica hanno messo in discussione il futuro del movimento. La recente decisione di Grillo di non attivare più il sistema Rousseau e di costruire una nuova piattaforma rappresenta un tentativo di rinnovamento, ma solleva interrogativi sulla direzione futura del MoVimento 5 Stelle.