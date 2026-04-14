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L’ex violento di Chiara Balistreri torna a casa: “Se mi succede qualcosa mi avrete sulla coscienza”

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Chiara Balistreri ha paura: “Sono appena stata svegliata con una chiamata della Polizia che mi informava che Gabriel fra due giorni tornerà a casa”, ha detto in un videomessaggio la ragazza che a novembre 2024 aveva denunciato la fuga del violento ex ragazzo Gabriel Constantin dagli arresti dom...

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Chiara Balistreri ha paura: “Sono appena stata svegliata con una chiamata della Polizia che mi informava che Gabriel fra due giorni tornerà a casa”, ha detto in un videomessaggio la ragazza che a novembre 2024 aveva denunciato la fuga del violento ex ragazzo Gabriel Constantin dagli arresti domiciliari.

Come in quella occasione, anche questa volta Chiara Balistreri affida ai social il suo appello e il timore di diventare l’ennesima vittima di femminicidio.

https://www.youtube.com/shorts/jx0ePDwZDlM