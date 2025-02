Libano: Serracchiani, 'apprezzamento e riconoscenza a Brigata Pozzuolo'

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Facciamo sentire apprezzamento e riconoscenza alla Brigata Pozzuolo che per la settima volta si impegna in Libano indossando il casco blu. Ancora più delle altre volte la missione si svolge in un contesto segnato da grande instabilità e incertezza, ma r...

Roma, 2 feb. (Adnkronos) – "Facciamo sentire apprezzamento e riconoscenza alla Brigata Pozzuolo che per la settima volta si impegna in Libano indossando il casco blu. Ancora più delle altre volte la missione si svolge in un contesto segnato da grande instabilità e incertezza, ma rimane immutato il mandato di pace che richiede ai nostri militari massima attenzione e preparazione. Il lavoro assegnato alla Pozzuoli è esemplare del ruolo, attivo e trasparente, che l'Italia dovrebbe sempre più avere nell'area mediorientale e mediterranea". La deputata del Pd Debora Serracchiani rivolge il suo saluto alla Brigata Pozzuolo del Friuli che subentra alla Brigata Sassari, in occasione del passaggio di consegne presso la base Millevoi tra il generale di Divisione Stefano Messina, uscente, e il generale di Brigata Nicola Mandolesi, alla guida del settore ovest di Unifil.