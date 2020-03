Chiara Ferragni ha lanciato la sua nuova collaboraione con Oreo: nelle prossime settimana saranno presenti i suoi biscotti in edizione limitata.

Dopo quella con Supreme, Oreo ha annunciato una nuova collaborazione con Chiara Ferragni. La stessa influencer ne ha dato comunicazione sui propri social network spiegando come funziona e da quando sarà disponibile l’edizione limitata dei biscotti.

Oreo by Chiara Ferragni

Il packaging è riconoscibile perché riporta il tipico marchio di fabbrica della linea di Chiara, ovvero il simbolo dell’occhio. A dare un tocco di colore all’involucro della confezione è il contorno rosa a forma di notifica che racchiude l’occhio accanto al tradizionale marchio Oreo.

Per quanto riguarda il cibo in sé, non ha nulla di diverso da quello a cui siamo abituati: si tratta dei conosciuti biscotti alla vaniglia che l’influencer ha dichiarato essere i suoi preferiti. Ma la collaborazione tra i due brand non si esaurisce con la firma sul prodotto.

Chi acquisterà due confezioni potrà partecipare al concorso Libera il tuo stile Oreo che, inserendo i codici appositi, permetterà di vincere un pezzo dell’esclusiva capsule collection Chiara Ferragni x Oreo. Quest’ultima parte vale però per tutti coloro che acquistano qualsiasi pacchetto di biscotti, non per forza quello in edizione limitata.

Infatti essa non è ancora disponibile sul mercato -lo sarà nei primi giorni di marzo- ma ci sono già i primi vincitori dei capi della collezione, ufficialmente disponibile dal 9 marzo 2020.

Le reazioni sui social e il prezzo dei biscotti

Inutile dire che in poco tempo i post pubblicati dalla Ferragni hanno ricevuto decine di migliaia di likes ma anche di commenti ironici.

Indimenticabile infatti il prezzo dell’acqua Evian a tempi della collaborazione con lei, che aveva raggiunto il prezzo di otto euro.

Proprio su questo punto è intervenuta la stessa diretta interessata che ha rassicurato i suoi follower dicendo che i biscotti avranno lo stesso prezzo di sempre.