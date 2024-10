Liguria: Pirro, 'Orlando candidato penalizzato da calo affluenza e non da crisi M5S'**

Roma, 29 ott. (Adnkronos) – "Dopo il voto in Liguria e la vittoria del centrodestra con Bucci sicuramente ci sono tante riflessioni da fare. Il problema principale resta il calo dell'affluenza, oltre il 50% di cittadini liguri non è andato alle urne pensando 'tanto i partiti sono tutti uguali' e che per loro nel quotidiano 'non fa nessuna differenza'. Ecco, penso che se degli errori li abbiamo commessi sono stati quelli di non riuscire a toccare la loro sensibilità". Così all'Adnkronos la senatrice del M5S Elisa Pirro, a margine del convegno di Assosalute 'La trasformazione in atto del Ssn' oggi a Roma, torna sull'esito delle elezioni in Liguria.

Orlando "è il nostro candidato, noi ci credevamo e l'abbiamo supportato in tutti i modi possibili – sottolinea Pirro – In questo momento c'è una criticità interna al Movimento che si sta acuendo in queste ultime settimane in vista dell'Assemblea Costituente. Questo sicuramente non ci ha fatto bene come Movimento 5 Stelle. Tuttavia, non credo che abbia penalizzato in particolar modo la competizione elettorale perché i liguri non sono andati a votare ma sicuramente è una delle spiegazioni del risultato non proprio brillante del Movimento".

"Mi auguro che l'Assemblea Costituente e il voto di tutti quanti riescano a fare chiarezza su quello che deve essere il futuro del M5S e sono convinta che dopo il voto che ci sarà a fine novembre ripartiremo tutti con una marcia in più" ma "è evidente che in queste votazioni le criticità maggiori si sono manifestate nella provincia di Imperia, dove c'è uno strapotere di alcune figure ed è difficile uscire da queste dinamiche, ma è lo sforzo che dobbiamo fare tutti per il futuro", conclude.