La morte di Liliana Resinovich è ancora avvolta nel mistero. A tal proposito, la famiglia della donna ha chiesto l’ausilio di uno zoologo, Nicola Bressi, perché accerti in una nuova perizia quali animali popolano l’area boschiva attorno al parco di San Giovanni, dove è stato trovato il corpo senza vita.

Lo scopo della nuova perizia, dunque, è comprendere se il cadavere era lì da tempo oppure se vi sia stato portato poco prima di essere rinvenuto. A rendere nota la notizia della nuova perizia è Il Piccolo, al quale l’esperto ha dichiarato:

Inoltre, lo zoologo Bressi ha aggiunto:

“Il cadavere era proprio lungo una pista battuta dai cinghiali, ma anche dalle volpi, per raggiungere il parco. Altamente improbabile che quel corpo possa essere rimasto lì per venti giorni, senza che alcun animale abbia dato un morso o abbia leggermente spostato i sacchi, per annusare, per capire cosa ci fosse lì sotto”.