La morte di Liliana Resinovich è ancora avvolta nel mistero, ma continuano le indagini sul caso. Il legale del fratello della donna parla di una “anomala discrasia” tra i risultati dei tabulati telefonici e quanto è stato memorizzato dal cellulare della vittima.

Le ultime indagini sul caso di Liliana Resinovich

L’avvocato Nicodemo Gentile, legale di Sergio Resinovich, che ha chiesto una estensione della consulenza tecnica, ha rivelato quanto emerso dalle ultime indagini sul cellulare della donna.

Il legale segnala che tra le 11.24 e le 13.06, momento nel quale Liliana è uscita ed ha lasciato il telefono a casa, dai tabulati risulta attività mentre non ce ne è traccia sul telefono. Inoltre risulterebbe cancellata la chiamata delle 8.22 del 14 dicembre 2021 tra Liliana e l’amico Claudio Sterpin.

Il fratello Sergio al Quotidiano.net rinnova l’appello:

“Devono essere controllate tutte le telefonate. Finora è stato rilevato che il telefonino era fermo in casa ma i tabulati parlano di altre interazioni. Chiediamo quindi che la procura renda disponibili tutti questi elementi”.

La richiesta dell’avvocato di Sergio Resinovich

Quella rilevata è una vicenda di fondamentale importanza per il fratello della donna e il suo legale. A tal proposito, una istanza è stata «formalizzata alla Procura affinché il quesito oggetto dell’incarico conferito al proprio Consulente Tecnico sia esteso sino a ricomprendervi l’individuazione delle ragioni per le quali si è riscontrata la predetta incongruenza tra i tabulati e il contenuto del telefono».

Il legale ha, inoltre, chiesto di ottenere copia integrale del dispositivo, per cercare di chiarire cosa sia successo in occasione della telefonata delle ore 10:56 in entrata sul telefono della donna e comprendere quando sia stata cancellata la chiamata delle 8,22 del 14/12/2021 tra Liliana e Sterpin.

Le ulteriori indagini sul caso

Per chiarire la morte della donna sono state disposte lo scorso luglio nuove analisi per stabilire la data del decesso dopo gli accertamenti già effettuati sul corpo.