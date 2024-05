L'Information Technology Forum di Comunicazione Italiana approda a Milano

Roma, 14 mag. (Adnkronos) - La terza edizione dell’It Forum, l’appuntamento nazionale dedicato agli scenari dell’It Management e della Cybersecurity, è in arrivo il prossimo 16 maggio. Come accaduto lo scorso aprile con il Financial Forum, uno degli eventi di punta di Comuni...

Roma, 14 mag. (Adnkronos) – La terza edizione dell’It Forum, l’appuntamento nazionale dedicato agli scenari dell’It Management e della Cybersecurity, è in arrivo il prossimo 16 maggio. Come accaduto lo scorso aprile con il Financial Forum, uno degli eventi di punta di Comunicazione Italiana – dedicato a una delle divisioni più strategiche del business – approda per la prima volta nella cornice di Milano. Attesi al Magna Pars i circa 500 iscritti, tra Speaker (Cio, Ciso, Cto e altre figure chiave del mondo It e Digital), Partner, Ospiti e curiosi interessati ad ascoltare i protagonisti del settore confrontarsi sulle sfide e le prospettive delle nuove tecnologie aziendali – prima fra tutte, l’Intelligenza Artificiale.

A quest’ultima sarà dedicato il Talk Show di Apertura: “La funzione IT quale guida del cambiamento e il ruolo dell’IA nella strategia di sviluppo del Paese”, con l’intervento di realtà leader quali Windtre Business, Samsung, Bauli e ISTAT. A seguire, il Main Keynote Speech della giornata – a cura di Luciano Bruno, Direttore Generale di Rekordata – porrà la domanda: “La tecnologia è una commodity?”.

Di profilo più tecnico i successivi Talk Show dedicati alle tecnologie cloud e ai nuovi scenari della sicurezza informatica, che accanto ad aziende di primo piano come Groupama Assicurazioni, Gambero Rosso, Ericsson e Gruppo Sapio vedranno la presenza di due importanti player B2B di settore come Kotuko e Consys.it. I restanti Talk Show saranno dedicati rispettivamente alla sfida della transizione digitale nella pubblica amministrazione; al ruolo dell’It nelle iniziative Esg; al contributo della tecnologia nelle strategie di Change Management.

Ad arricchire la giornata, tre Innovation Speech: “I servizi fiduciari nell’era Cloud: l’evoluzione del Legal Archiving”, a cura di Elena Lauritano di Archivium; “I mitocondri dell’E-Commerce: interoperabilità e componibilità”, tenuto da Domenico La Tosa di BigCommerce e Pasquale Sorgentone di Business Changers; e infine “Intelligenza Artificiale: rivoluzione travolgente o governabile?”, a cura di Alessandro Maserati di Logol.

Come sempre, a margine dell’evento, iniziative deputate al networking e al knowledge-sharing: Business Lunch, incontri one-to-one, Tavoli Tematici a porte chiuse, desk espositivi, interviste esclusive. Oltre alle organizzazioni già menzionate, altre aziende di non secondaria importanza prenderanno parte all’evento. Tra queste, Gruppo Hera, Teleperformance, WeRoad, Enegan, TIM, Huawei, Agos Ducato, Cerved Group, Intesa Sanpaolo, Iveco, oltre ad alcune PA come Sport e Salute, MIUR e il Comune di Milano.

Parte non marginale, nell’elaborazione dei contenuti e nella costruzione dell’appuntamento, hanno avuto i Partner dell’evento. Anzitutto il Main Media Partner Adnkronos; ma anche gli Official Partner Kotuko e Rekordata; i Content Partner BigCommerce, Consys.it e Logol; i Forum Partner Archivium, Reevo, SAP Concur e Windtre Business; il Media Partner ZeroUno. L’evento si è svolto, infine, sotto il Patrocinio di Assotelecomunicazioni – Asstel.