Home > Video > L'Italia è il Paese europeo con più case disabitate

L'Italia è il Paese europeo con più case disabitate

litalia e il paese europeo con piu case disabitate 2

L’Italia è il Paese in Europa con il maggior numero di abitazioni vuote. Il dato emerge nel rapporto di Federproprietà-Censis, che quantifica in ben 8,5 milioni le case che sono in questa situazione in Italia. Si tratta solitamente di abitazioni di famiglia, in borghi dal grande valore paesaggis...

di Pubblicato il

© Riproduzione riservata

L’Italia è il Paese in Europa con il maggior numero di abitazioni vuote. Il dato emerge nel rapporto di Federproprietà-Censis, che quantifica in ben 8,5 milioni le case che sono in questa situazione in Italia. Si tratta solitamente di abitazioni di famiglia, in borghi dal grande valore paesaggistico e appartamenti ereditati, in paesini dell’entroterra.

Un patrimonio immobiliare “bloccato”, in un Paese in cui il turismo, vale circa 237 miliardi di euro di PIL, quasi il 13% dell’intera economia nazionale.

https://www.youtube.com/watch?v=0wVhmBR6ycI