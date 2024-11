Lituania, aereo cargo si schianta vicino all'aeroporto: un morto e due feriti

È di un morto e di due feriti il bilancio temporaneo del tremendo incidente aereo che è avvenuto poche ore fa a Vilnius, in Lituania. Secondo quanto si apprende, un velivolo cargo avrebbe perso la rotta e si sarebbe schiantato contro un palazzo a due piani sito nei pressi dell'aeroporto della citt...

È di un morto e di due feriti il bilancio temporaneo del tremendo incidente aereo che è avvenuto poche ore fa a Vilnius, in Lituania. Secondo quanto si apprende, un velivolo cargo avrebbe perso la rotta e si sarebbe schiantato contro un palazzo a due piani sito nei pressi dell’aeroporto della città.

Lituania, aereo cargo si schianta vicino a Vilnius: un morto e due feriti

Durante la notte tra domenica 24 e lunedì 25 novembre, un aereo cargo della Dhl si è schiantato vicino all’aeroporto di Vilnius, in Lituania. A riferirlo è stato il portavoce dello scalo, che ha spiegato come il mezzo si sia schiantato contro un edificio residenziale di due piani e abbia preso fuoco, causando la morte di una persona e il ferimento di altre due. I servizi della città sono attualmente sul posto, insieme a un camion dei pompieri e a una squadra di comando dell’aeroporto di Vilnius. “Le operazioni aeroportuali non sono al momento interrotte” – scrive tramite la piattaforma di X la Lithuanian Airports che gestisce gli scali di Vilnius, Kaunas e Palanga.