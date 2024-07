Si chiude con il sorriso la vicenda del bambino scomparso a Locorotondo: ritrovato dopo ore di ricerche che hanno visto la partecipazione delle Forze dell’ordine e dei cittadini, preoccupati dalla scomparsa del piccolo di appena 2 anni.

Bambino scomparso a Locorotondo: il ritrovamento

E’ stato ritrovato sano e salvo il bambino di 2 anni scomparso verso le 11 della mattina del 30 luglio, a Locorotondo, in provincia di Bari.

Infatti, il piccolo Domenico è stato trovato a 5km di distanza dalla sua casa, in una zona rurale in prossimità della strada in direzione Laureto.

Un ritrovamento favorito dal fatto che il bambino è stato avvistato dal titolare di una serigrafia.

Una vicenda a lieto fine, con il piccolo che è stato prima tratto in salvo dalle forze dell’ordine e poi trasportato in seguito in ospedale per accertamenti medici.

Fortunatamente, le sue condizioni di salute sono buone, visto che sono state evidenziate soltanto lievi escoriazioni.

Bambino scomparso: la macchina dei soccorsi

La sparizione del piccolo Domenico ha messo immediatamente in moto i soccorsi, che hanno visto la partecipazione di:

Carabinieri;

Vigili del Fuoco;

Marina;

Polizia Locale;

Volontari del Soccorso Alpino e Speleologico;

Inoltre, sono stati impiegati anche droni, per procedere con le ricerche dall’alto.

E non è mancata la partecipazione dell’intero paese, tutti preoccupati dalla scomparsa del piccolo, e tutti impegnati a ritrovarlo il prima possibile.

Bambino ritrovato a Locorotondo: i ringraziamenti del padre

La collaborazione del paese non è certamente passata inosservata agli occhi dei familiari del piccolo Domenico.

Un gesto che il padre del bambino ha voluto sottolineare con queste dichiarazioni: “Voglio ringraziare tutti i miei concittadini di Locorotondo, che si sono resi disponibili. Non finirò mai di esservi grato“.

Solidarietà, collaborazione e partecipazione attiva che anche il Comune ha tenuto a ribadire e a ringraziare attraverso un comunicato:” Desideriamo esprimere la nostra profonda gratitudine a tutti voi per la straordinaria solidarietà e il supporto dimostrato durante queste ore di apprensione“.

Ringraziamenti che includono anche le forze dell’ordine, le associazioni locali e i media.