Drammatico evento nel Barese, a Locorotondo: questa mattina, martedì 30 luglio, è scomparso il bambino di due anni, Domenico Gallo, che vive in una zona rurale di contrada Serralta. Sono in corso le ricerche per il suo ritrovamento.

Bambino scomparso a Locorotondo: ricerche in corso

Secondo le prime informazioni, il bambino Domenico Gallo, non era lontano dalla sua abitazione quando, intorno alle 11, la mamma si è accorta che non era più lì. La donna ha subito lanciato l’allarme.

Sul posto ci sono i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale e i carabinieri che stanno setacciando la zona.

Le parole del sindaco di Locorotondo

Ore di apprensione nel Comune della città di Bari: il sindaco di Locorotondo Antonio Bufano, che sta partecipando alle ricerche, ha informato sugli ultimi sviluppi della vicenda.

“Siamo in attesa dell’arrivo delle unità cinofile e dei cani molecolari“.

Nel frattempo, il Comune ha lanciato un appello sui propri social:

“Invitiamo tutti i cittadini a mantenere la calma e a collaborare attivamente con le forze dell’ordine. Se qualcuno ha visto o ha informazioni utili riguardo al bambino disperso, è pregato di contattare immediatamente il comando dei Carabinieri o vigili. La vostra cooperazione è fondamentale per il rapido ritrovamento del bambino. Vi ringraziamo per la vostra attenzione e per qualsiasi aiuto possiate offrire in questo momento critico”.

Le informazioni sul bambino scomparso

Al momento della scomparsa il piccolo indossava una t shirt grigia, dei pantaloncini corti quadrettati blu e scarpe adidas blu.

Sul luogo, al momento, ci sono le forze dell’ordine, che stanno svolgendo le ricerche anche con l’ausilio di un drone e di un elicottero.