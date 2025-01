Una storia di speranza e ostacoli

La storia di una giovane studentessa di origini nigeriane, che frequenta l’istituto enogastronomico Beccari di Torino, mette in luce le difficoltà burocratiche che molti immigrati affrontano in Italia. A soli 18 anni, la ragazza si trova in una situazione drammatica: non può presentare la domanda per l’esame di maturità a causa del permesso di soggiorno scaduto. La sua odissea burocratica è aggravata dalla recente perdita della madre, avvenuta nell’agosto 2023, e dalla mancanza di documenti che la rendono vulnerabile e impotente di fronte a un sistema complesso e spesso inaccessibile.

Il supporto di un’insegnante

Rachele Baroni, docente di italiano e storia, ha deciso di intervenire per aiutare la giovane. Con grande empatia, ha accompagnato la studentessa all’ufficio immigrazione di corso Verona, a Torino, nella speranza di risolvere la situazione. “Ogni volta che si presentava con suo padre, veniva rimandata indietro per qualche problema”, racconta Rachele. Questa esperienza ha evidenziato non solo le difficoltà burocratiche, ma anche le discriminazioni che possono verificarsi nel trattamento degli immigrati. Rachele ha espresso la sua preoccupazione, affermando che, forse, la presenza di una persona bianca avrebbe potuto facilitare l’accesso agli uffici.

Le complicazioni burocratiche

La situazione si complica ulteriormente con la necessità di richiedere un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare con la sorella maggiore, già cittadina italiana. Tuttavia, per procedere, la giovane deve raccogliere una serie di documenti, tra cui il certificato di residenza del padre, il cui appuntamento all’anagrafe è fissato per fine febbraio. Questo ritardo potrebbe compromettere ulteriormente la possibilità di presentare la domanda per la cittadinanza italiana e, di conseguenza, di accedere all’esame di Stato. La studentessa non ha nemmeno potuto ritirare il diploma di licenza media, un ulteriore ostacolo nel suo percorso educativo.

Una realtà difficile da affrontare

La giovane, nonostante le difficoltà, si distingue per il suo impegno scolastico. “È una ragazza molto brava a scuola, si impegna tantissimo”, afferma Rachele, sottolineando la sua determinazione. Tuttavia, la precarietà della sua situazione la fa sentire impotente di fronte a una burocrazia che sembra non tener conto delle sue aspirazioni e dei suoi diritti. La mancanza di un medico di base e l’incertezza sul futuro accrescono il suo senso di vulnerabilità. Questa storia rappresenta un appello alla sensibilizzazione riguardo alle problematiche che molti immigrati affrontano in Italia, evidenziando la necessità di un sistema più inclusivo e accessibile.