Logistica, Grimaldi (Alis): "Per LetExpo bilancio più che positivo, oltre 100mila presenze"

Verona, 15 mar. – (Adnkronos) – "Il bilancio dell’edizione 2024 di LetExpo è estremamente positivo. Fin dalla prima giornata la partenza è stata importante e imponente, grazie alla partecipazione di oltre 25.000 persone. Agli oltre 400 espositori allestiti in questi giorni si aggiungono le numerose presenze istituzionali e la partecipazione di tanti giovani imprenditori. Concludiamo oggi questa edizione con oltre 100.000 presenze. Spero che chi ha partecipato a queste quattro giornate abbia avuto le risposte che cercava e soprattutto abbia avuto la possibilità di fare accordi commerciali. Auguro a tanti giovani di aver trovato il lavoro dei loro sogni e di far vedere quanto questo mondo sia straordinario". Lo ha detto Guido Grimaldi, presidente di Alis, a margine della giornata di chiusura di LetExpo2024, la fiera del trasporto e della logistica sostenibili organizzata da Alis – Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile, in collaborazione con Veronafiere.

"Credo che quella odierna sia una conclusione straordinaria – prosegue Grimaldi – perché abbiamo concluso con la presenza di personalità di tutto rispetto: Bruno Vespa, ad esempio, uomo straordinario, che è stato il primo a credere nella nostra associazione. Ma non solo, ha presenziato anche il già presidente del Consiglio Matteo Renzi e il vicepremier Antonio Tajani, al quale faccio i miei complimenti".

"Vorrei rivolgergli un ringraziamento sentito per quello che sta facendo con tutto il governo e con tutta la difesa, per proteggere gli uomini e le donne che oggi sono sulle navi e che fanno parte della nostra associazione della bandiera italiana e per proteggere gli interessi del Paese", ha concluso.