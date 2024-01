Lombardia: 2023 da record a Palazzo Lombardia, oltre 100.000 visitatori al Belvedere

Milano, 4 gen. (Adnkronos) - Ancora pochissimi posti per le ultime due aperture al pubblico del 39° piano di Palazzo Lombardia, in programma sabato 6 e domenica 7 gennaio (dalle ore 10 alle 18), previste per il periodo natalizio.Per salire al belvedere 'Silvio Berlusconi' è obbl...

Milano, 4 gen. (Adnkronos) – Ancora pochissimi posti per le ultime due aperture al pubblico del 39° piano di Palazzo Lombardia, in programma sabato 6 e domenica 7 gennaio (dalle ore 10 alle 18), previste per il periodo natalizio.Per salire al belvedere 'Silvio Berlusconi' è obbligatoria la prenotazione gratuita sul sito di Regione Lombardia al seguente link: urly.it/3z96m .

Il 2023 è stato un anno record per le visite al 39esimo piano: sono state, infatti, oltre 100.000 le persone che hanno raggiunto quello che il presidente Attilio Fontana non esita a definire "una meta sempre più iconica e ambita, un punto di riferimento per i turisti e, più in generale, per tutti coloro che vogliono vivere un'esperienza unica ammirando un panorama davvero eccezionale".

"Siamo al lavoro – aggiunge il governatore – per programmare il calendario del nuovo anno e desidero ringraziare tutto il nostro personale che, soprattutto nei giorni festivi, ha gestito questi appuntamenti".

Fino al 7 gennaio, poi, sempre nell'ambito di 'Insieme è Natale a Palazzo Lombardia', nella piazza della Regione sarà possibile visitare gratuitamente la mostra pop 'Arte nel cuore'. Nello spazio 'Isola Set' (lato via Galvani) si potranno ammirare opere di Andy Warhol, Gomor e altri importanti artisti in un coloratissimo contesto dedicato alla 'pop art', oltre agli imperdibili disegni originali di Walt Disney.

Al centro della piazza la pista del ghiaccio coperta più grande di Milano, quattro igloo illuminati con ambienti fiabeschi, in cui scattare selfie e foto ricordo, una giostra retrò e una pista per snowboard destinata a bambini dai 3 ai 6 anni.