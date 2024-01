Lombardia: potenziati servizi di polizia locale in aree terminal Malpensa

Milano, 31 gen. (Adnkronos) - Un nuovo protocollo per potenziare i servizi di polizia locale nell'area dell'aeroporto di Malpensa. L'hanno sottoscritto in prefettura a Varese, l'assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia, Romano La Russa, insieme al prefetto di Varese, Salv...

Milano, 31 gen. (Adnkronos) – Un nuovo protocollo per potenziare i servizi di polizia locale nell'area dell'aeroporto di Malpensa. L'hanno sottoscritto in prefettura a Varese, l'assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia, Romano La Russa, insieme al prefetto di Varese, Salvatore Pasquariello, i rappresentanti della società Sea (Società Esercizi Aeroportuali) e i sindaci dei Comuni di Ferno, Somma Lombardo, Varese, Busto Arsizio, Gallarate e Vizzola Ticino. Ha partecipato anche l'assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso.

Il protocollo, che resterà in vigore fino al 31 gennaio 2025, prevede il rafforzamento della sicurezza nelle aree dei Terminal 1 e 2 dell'aeroporto grazie a servizi straordinari delle Polizie locali. Gli obiettivi, in particolare, riguardano la prevenzione dei furti, il contrasto al fenomeno dei taxi abusivi, la gestione del traffico automobilistico e delle modalità di sosta.

"Un'intesa importante – ha affermato La Russa – soprattutto per i viaggiatori che, spesso, sono presi di mira da ladri e borseggiatori che sfruttano la confusione e l'affollamento di queste zone di passaggio. La presenza degli agenti, soprattutto nelle ore serali e nei festivi, è fondamentale. Altro fenomeno grave che il protocollo Malpensa mira a combattere è quello dei taxi abusivi, perché crea un danno economico a chi esercita legalmente la professione e mette a rischio i viaggiatori che, affidandosi a sconosciuti, non hanno alcuna tutela. Ringrazio tutte le forze dell'ordine – ha concluso La Russa – per la preziosa collaborazione, in particolare la guardia di finanza per gli ottimi risultati raggiunti proprio nel contrasto ai tassisti abusivi. Nell'ultimo anno, infatti, le fiamme gialle hanno individuato a Malpensa 81 tassisti abusivi con tutte le conseguenze amministrative e penali che ne derivano".

"Conosco a fondo questo tema – ha spiegato Caruso – avendo ricoperto per tanti anni il ruolo di assessore comunale alla Sicurezza a Gallarate e so bene quanto sia importante garantire la sicurezza dei viaggiatori. Con questa intesa, Regione Lombardia conferma la grande attenzione rivolta a questo territorio".

Lo scorso anno, nel periodo tra gennaio e aprile 2023, grazie ai servizi aggiuntivi delle Polizie locali sono state emesse oltre 7.000 sanzioni.

Per quanto concerne i taxi abusivi, la presenza delle pattuglie ha svolto un'importante azione di deterrenza. In una decina di casi, gli agenti hanno identificato i presunti abusivi, arrivando a 3 fermi di veicolo e 4 sequestri delle autovetture.