Lombardia: Tironi, 'vogliamo una scuola che appassioni sempre più'

Milano, 20 mar. (Adnkronos) - Nella Giornata mondiale della felicità oltre 10.000 studenti hanno affollato il Forum di Assago (Mi) in occasione dell'iniziativa 'Happiness on tour, Vite - Storie di Felicità' che ha ottenuto il patrocinio di Regione Lombardia. All'eve...

Milano, 20 mar. (Adnkronos) – Nella Giornata mondiale della felicità oltre 10.000 studenti hanno affollato il Forum di Assago (Mi) in occasione dell'iniziativa 'Happiness on tour, Vite – Storie di Felicità' che ha ottenuto il patrocinio di Regione Lombardia. All'evento è intervenuta anche l'assessore regionale all'Istruzione, Formazione e lavoro Simona Tironi. Dal palco, rivolgendosi a ragazze e ragazzi, l'assessore ha sottolineato l'importanza di dare al sistema della scuola tutte le opportunità affinché si crei un ambiente di serenità, piacevole e in grado di far esprimere al meglio le potenzialità degli studenti.

"Voglio che chiunque frequenti le nostre scuole abbia il diritto e la possibilità di accendere la sua felicità -ha detto l'assessore-. Non è una maglia da indossare ma un approccio diverso e un mindset che aiuta a vivere meglio, cogliendo sfumature ed emozioni alle quali spesso, per la fretta e anche per la velocità che i nostri tempi richiedono, non diamo adeguata importanza".

L'evento che ha chiamato a raccolta al Forum di Assago personalità del mondo dello spettacolo, sportivi, creator, illusionisti, insieme a formatori, mental coach, manager di aziende, docenti è stato organizzato dalla Fondazione della Felicità Ets, presieduta da Walter Rolfo. Il progetto e la missione della Fondazione della Felicità è regalare ad alunni e docenti programmi educativi gratuiti, contest creativi ed esercizi stimolanti per favorire la creazione di un ambiente scolastico sereno, puntare alla costruzione di un futuro migliore e a raggiungere la felicità. Dopo la mattinata con studenti e professori, in serata è in programma l'evento aperto a tutti con altri ospiti che si alterneranno sul palco del Forum. Per partecipare è necessario registrarsi sul sito https://www.fondazionedellafelicita.com