Lombardia: Vespe d’epoca in cima al Pirellone, Lega celebra l'iconico scooter

Milano, 13 feb. (Adnkronos) – Il prossimo 20 febbraio quattro Vespe d’epoca, tra le quali una delle due più vecchie rimaste al mondo, saliranno in cima al grattacielo Pirelli, a Milano, per promuovere la tutela e la valorizzazione dello scooter più famoso e iconico di tutti i tempi, nella regione italiana che ha ospitato il primo raduno assoluto nella storia della Vespa (Milano, 9 maggio 1948). Saranno infatti questi straordinari veicoli, scelti con i colori della bandiera italiana, i protagonisti del convegno 'Vespa storica. Patrimonio d’Italia, gioiello per i lombardi', organizzato dal gruppo della Lega in Regione Lombardia in collaborazione con il Vespa Club d’Italia. L’evento offre anche l’opportunità unica di ammirare uno dei due modelli più vecchi della Vespa, presente in decine di libri e riviste, e star del cinema nella fiction Rai con Alessio Boni sulla nascita del leggendario scooter.

Nel corso dell’incontro sarà illustrata una mozione presentata dalla Lega in Consiglio regionale a sostegno della Vespa e in difesa del motorismo storico. Il convegno sarà inoltre l’occasione per fare il punto sulle battaglie condotte dalla Lega in Europa per la tutela dei veicoli storici e per rilanciare la petizione 'Vespa Patrimonio Culturale Italiano”, promossa dal Vespa Club d’Italia per chiedere allo Stato il riconoscimento del celebre scooter come espressione storica, culturale e artistica del nostro Paese, e per ottenere la tutela della Vespa dalle limitazioni della circolazione dei veicoli storici, previste dalle misure contenute nel green deal europeo.