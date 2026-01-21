Lombardo (Ai Festival): "Agenti Ai già nella quotidianità di imprese e persone"

Milano, 21 gen. (Adnkronos) - "Gli agenti di intelligenza artificiale sono ormai entrati nella quotidianità dei modelli di business e anche nella vita delle persone. Sicuramente il mondo delle agenzie di digital marketing è tra i più coinvolti, ma anche il manifatturiero e ...

Milano, 21 gen. (Adnkronos) – "Gli agenti di intelligenza artificiale sono ormai entrati nella quotidianità dei modelli di business e anche nella vita delle persone. Sicuramente il mondo delle agenzie di digital marketing è tra i più coinvolti, ma anche il manifatturiero e la sanità. Oggi sono pochissimi i settori che non sono toccati dall’intelligenza artificiale".

Così Cosma Lombardo, ceo di Search On media group e ideatore dell’Ai Festival, intervenendo oggi alla giornata di apertura della terza edizione del Festival internazionale sull’intelligenza artificiale, organizzato da Wmf-We make future e in programma fino al 22 gennaio all'università Bocconi di Milano. Tema di quest’anno è 'Empowering the Agentic Era'.

"Stiamo affrontando sia la dimensione business sia quella più sociale legata all’intelligenza artificiale", spiega Lombardo, soffermandosi sull’impatto trasversale della tecnologia. Un’accelerazione che riguarda non solo l’Ia generativa. "Nella fase iniziale è stata l’intelligenza artificiale generativa a imprimere una forte spinta, ma anche nei settori industriali più manifatturieri il legame tra intelligenza artificiale e robotica sta accelerando i modelli di business e gli utilizzi quotidiani", osserva. Di fronte a ogni innovazione tecnologica, ricorda Lombardo, si ripropone il dibattito sul rapporto tra uomo e tecnologia: "Da sempre c’è la diatriba tra chi vede l’innovazione come un nemico dell’essere umano e chi come un alleato. L’intelligenza artificiale va a potenziare ciò che noi esseri umani e anche il business più tradizionale possono fare. È però importante individuare regole in grado di contenere gli impatti più negativi, come accade per qualsiasi innovazione".

La manifestazione vuole essere un alleato anche per le imprese. "Il festival offre opportunità innanzitutto alle aziende che vogliono presentare le loro soluzioni e incontrare potenziali clienti -sottolinea Lombardo- ma punta molto anche sulla formazione: mai come in questa fase storica è necessario mettere al centro la formazione per capire come utilizzare l’intelligenza artificiale". Uno spazio è dedicato al lavoro e alle competenze di domani. "È possibile incontrare il collaboratore del futuro grazie a un’area dedicata all’incontro tra domanda e offerta sulle professioni legate all’intelligenza artificiale, con incontri B2b e momenti di networking. È un festival che esplora non solo l’aspetto business -conclude- ma tutto ciò che riguarda la quotidianità delle aziende e dei lavoratori".