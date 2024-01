Lorenzo Pagliari è morto all’improvviso la sera di San Silvestro all’ospedale di Cremona. Il 38enne era tornato da pochi giorni da un viaggio di lavoro in Africa, dove aveva contratto la malaria. I famigliari sono disperati: “Come si fa a morire di malaria a Cremona nel 2024?” – la diagnosi corretta sarebbe arrivata troppo tardi.

Lorenzo Pagliari morto di malaria: il decesso

Il 38enne di Cavatigozzi lavorava come specialista elettronico per la Ocrim ed era stato in Camerun per un viaggio organizzato proprio dalla sua azienda. Lì avrebbe contratto la malaria. I primi sintomi Lorenzo ha iniziato ad accusarli nel giorno di Natale: poi il peggioramento che lo ha costretto a rivolgersi al personale medico dell’ospedale di Cremona. Tachipirina e antibiotico erano stati prescritti da un medico già il giorno di Santo Stefano, ma non si erano rivelati efficaci. Arrivato in ospedale, le sue condizioni erano già gravissime: la diagnosi della malaria è arrivata il 30 dicembre, ma ormai era troppo tardi. Lorenzo è morto in ospedale alle 6 della sera del 31 dicembre.

Lorenzo Pagliari morto di malaria: le indagini

“Come si fa a morire di malaria a Cremona nel 2024?” – si chiede, come riporta la ‘Provincia di Cremona’, mamma Cristina. Sui fatti indagherà la Procura. Alberto Righi, dirigente della Struttura Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro di Ats della Val Padana, ha dichiarato: “Il Servizio si attiverà per le verifiche, prevedendo l’apertura di un fascicolo da parte della Procura per una nostra attività di indagine quale approfondimento delle responsabilità“.