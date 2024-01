Il 2023 è stato un anno nero in Italia (e non solo) dal punto di vista dei femminicidi. Da Tramontano a Cecchettin, un numero di casi impressionante che ha aperto molte riflessioni sui problemi della società odierna. Il 2024 si è aperto da pochi giorni, ma un nuovo caso di omicidio nei confronti di una donna dettato da sentimento di gelosia, stava per compiersi.

Spara alla moglie con il fucile: tentato femminicidio

I fatti sono accaduti nel comune di Giulianova, nella provincia di Teramo, dove un uomo di 70 anni ha sparato verso sua moglie un colpo di arma da fuoco. I due stavano litigando in casa quando ad un tratto l’uomo ha imbracciato un fucile e ha rivolto la canna verso la 64enne, facendo partire lo sparo. La donna, però, è riuscita a schivare il proiettile. Da lì sarebbe nata una collutazione tra i due, sventata dai carabinieri arrivati sul posto dopo una segnalazione dei vicini di casa della coppia.

Spara alla moglie con il fucile: lite domestica

Si chiama Nicola Dell’Orso, il pensionato che nella giornata di ieri ha sparato il colpo di fucile verso sua moglie. Il 70enne è stato fermato dai carabinieri e condotto in caserma, mentre la donna è stata accompagnata in ospedale. La signora aveva riportato ferite al torace, un trauma facciale e lesioni ad un orecchio.