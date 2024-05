Cosa studiare per lavorare con l’intelligenza artificiale? Parola a Cosimo Dadorante di Genesis Consulting e Scuola Leonardo Da Vinci

Cosa studiare per lavorare con l’intelligenza artificiale? Parola a Cos...

Lecce, 10 maggio 2024. Negli ultimi anni il mondo del lavoro ha subìto profondi cambiamenti, basti pensare alle nuove figure professionali chiamate ad interagire con l’Intelligenza Artificiale (AI). Un fenomeno che fa comprendere quanto per ottenere un posto di lavoro, la scelta del giusto percorso formativo sia un elemento cruciale.

“L’Intelligenza Artificiale è entrata a gamba tesa nelle nostre vite e nel mondo del lavoro, dove sono sempre più richieste anche figure tecniche con specifiche skills: professioni del futuro e del presente”. È questo il commento di Cosimo Dadorante, alla guida di Genesis Consulting e Scuola Leonardo Da Vinci, enti accreditati dalla Regione Puglia e specializzati in organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale come quello di tecnico operatore IA ma anche di operatore OSS.

“Affidarsi alla giusta scuola di formazione e seguire un corso professionale certificato, permette a giovani e meno giovani di acquisire non solo adeguate competenze pratiche e teoriche nel settore di interesse, ma anche concrete possibilità di inserimento lavorativo. Progettiamo ed eroghiamo corsi di formazione da 36 anni e grazie alla partnership con una fitta rete di aziende, di professionisti qualificati, di strutture pubbliche e private come ospedali e studi odontoiatrici, siamo in grado di offrire opportunità di lavoro ai corsisti più meritevoli”, prosegue Dadorante, Direttore delle sedi di Genesis di Lecce e Mesagne (BR).

“Oltre ai progetti finanziati dalla Regione Puglia come quello relativo all’alternanza scuola/lavoro o Garanzia Giovani, eroghiamo numerosi corsi di formazione a pagamento che permettono di ottenere le più disparate abilitazioni, certificazioni e qualifiche professionali, come quella di operatore OSS,una figura fortemente richiesta sul mercato. Secondo recenti stime, il prossimo bando OSS della Regione Puglia prevederà l’inserimento lavorativo di numerose unità”, prosegue Dadorante.

I due enti di formazione pugliesi, con sede a Lecce e a Mesagne, formano anche tecnici operatori CNC, direttori tecnici di agenzia viaggi, assistenti di studio odontoiatrico (ASO).

“Tutte le nostre aule – conclude il titolare di Genesis Consulting – sono dotate di laboratori e attrezzature innovative che rendono ancora più funzionale il percorso formativo”. Genesis e Scuola Leonardo Da Vinci sono enti che hanno saputo stare al passo con le nuove esigenze del mercato del lavoro, divenendo un vero e proprio punto di riferimento del settore nel Salento, in Puglia e sull’intero territorio nazionale.

