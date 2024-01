Un tragico incidente si è verificato a Piona, nelle vicinanze di Colico, sulle sponde del lago di Como, quando un’auto con a bordo tre persone è precipitata in acqua da una scarpata di 40 metri. La donna a bordo, Manuela Spargi, una milanese di 56 anni, ha perso la vita nel terribile incidente. Gli uomini, uno dei quali il marito della vittima, rispettivamente di 60 e 79 anni, versano in condizioni gravi e sono attualmente sotto cure mediche in ospedali della zona.

L’incidente e l’intervento del vigile del fuoco

L’evento tragico è avvenuto poco dopo le 16:00, quando, per circostanze ancora da chiarire, il conducente dell’auto stava probabilmente eseguendo una manovra di retromarcia durante il parcheggio e ha commesso un errore, finendo fuori strada e precipitando nell’acqua. L’intervento rapido e coraggioso di un vigile del fuoco milanese fuori servizio, Ivano Ghidoni, è stato fondamentale per la sopravvivenza dei passeggeri dell’auto. Ghidoni, testimone dell’incidente e già presente sul luogo, si è immediatamente tuffato nelle gelide acque del lago di Como per soccorrere i malcapitati. Grazie alla sua prontezza d’azione, i due uomini sono stati estratti dall’auto e salvati, ma purtroppo per la donna, non c’è stato nulla da fare.

Operazioni di recupero ancora in corso

Le operazioni di recupero dell’auto sono ancora in corso e hanno coinvolto una vasta squadra di soccorso, compresi vigili del fuoco, sommozzatori, volontari e soccorritori delle eliambulanze provenienti da varie località limitrofe. L’auto, dopo essere precipitata, si trova a una profondità di 40 metri e sarà necessario l’utilizzo di attrezzature speciali, come l’autogrù con braccio estensibile, per recuperarla. La dinamica precisa dell’incidente è ancora oggetto di indagine e si spera che possa essere fatta chiarezza sulle circostanze che hanno portato a questo tragico evento. L’intera comunità resta sconvolta da questa tragedia e le autorità competenti stanno investigando per comprendere cosa sia accaduto.