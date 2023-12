Un tragico incidente stradale sulla Trani-Corato ha scosso profondamente la comunità locale. Quello che doveva essere un normale tragitto si è trasformato in un’esperienza tragica, culminata nella perdita di due vite e nel ferimento grave di tre persone, tra queste due bambini.

Dinamica da accertare

La dinamica precisa di questo tragico evento deve ancora essere completamente delineata dalle autorità competenti. Tuttavia, le informazioni iniziali rivelano che tre veicoli siano stati coinvolti nell’incidente, tra cui un’auto guidata da Saviano Calvano, 82 anni, di Trani, e un’altra vettura trasportante una famiglia di quattro persone. Il momento dello schianto è arrivato intorno alle 18:00, poco dopo lo svincolo per Bisceglie e Andria. Sembra che Calvano, alla guida della sua Peugeot 3008, abbia perso il controllo del veicolo, forse a causa di un improvviso malore, causando l’impatto con la vettura di Vincenzo Lafiandra, 37 anni, e la sua famiglia.

Morti i due conducenti

L’incidente ha provocato la morte immediata di Vincenzo Lafiandra e di Saviano Calvano, mentre la moglie di Lafiandra, di 37 anni, e i suoi due figlioletti di 6 e 1 anno sono rimasti gravemente feriti, ricoverati in condizioni critiche. Le condizioni dei sopravvissuti restano critiche e sotto stretta osservazione medica. I due bambini si trovano ora sotto le cure esperte del reparto di rianimazione infantile.

Le indagini ancora in corso

Le indagini sono in corso per comprendere appieno i dettagli e le cause di questo incidente, mentre la solidarietà e il sostegno per le famiglie coinvolte continuano ad arrivare da parte della comunità. Le vite spezzate e i bambini feriti richiamano l’attenzione sull’importanza della sicurezza stradale e la necessità di adottare misure che proteggano la vita di chiunque si trovi sulle strade.