Adam Jendoubi: grave incidente in moto per l'attore

L'attore Adam Jendoubi ricoverato per un grave incidente in moto

L’attore napoletano Adam Jendoubi, conosciuto per la sua interpretazione in “La paranza dei bambini” e per essere apparso in vari video musicali del cantante Liberato, è stato coinvolto in un serio incidente stradale che lo ha portato ad essere ricoverato in condizioni gravi all’ospedale di Castellammare di Stabia.

L’incidente in moto e il ricovero immediato

Il giovane di 23 anni, cresciuto nel quartiere di Forcella e di origini tunisine e polacche, è stato vittima di un grave incidente mentre si trovava a bordo della sua moto Honda SH 125. L’evento, accaduto in viale delle Terme a Castellammare di Stabia, ha provocato il suo immediato trasporto in ospedale, dove è stato ricoverato in terapia intensiva a causa di gravi fratture multiple al cranio.

Le dinamiche ancora da chiarire

Le circostanze esatte dell’incidente non sono ancora state del tutto chiarite e le indagini sono attualmente in corso da parte dei carabinieri della sezione radiomobile di Castellammare di Stabia. Adam Jendoubi, oltre alla sua notevole presenza nel mondo artistico e cinematografico, ha suscitato l’attenzione del pubblico grazie al suo coinvolgimento in produzioni di spicco come “La paranza dei bambini” e la sua partecipazione nei video musicali del celebre cantante Liberato.