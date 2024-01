Incidente sulla A8: 21enne in ospedale in codice rosso

Drammatico incidente nella notte tra l’1 e il 2 gennaio del 2024 nei pressi dello svincolo per Legnano (Milano) dell’autostrada A8. Un ragazzo di 21 anni ha perso il controllo della sua automobile ed è finito a sbattere contro il guardrail: il veicolo si è ribaltato e il ragazzo è finito in ospedale.

Incidente sulla A8, in ospedale ragazzo di 21 anni

Era da poco passata la mezzanotte tra l’1 e il 2 gennaio quando il 21enne stava raggiungendo, a bordo della sua automobile, lo svincolo per Legnano dell’autostrada A8. Per motivi ancora da accertare, il ragazzo ha perso il controllo del suo veicolo che si è scontrato contro il guardrail prima di ribaltarsi. Secondo quanto si apprende, si sarebbe trattato di un incidente autonomo: nessun altro mezzo è coinvolto nel sinistro.

Incidente sulla A8, le operazioni di soccorso

Sul posto, si sono presentati un’ambulanza della Croce Rossa di Lainate, l’automedica e l’elisoccorso, inviati dall’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza. Sin dai primi momenti, è sembrato evidente che le condizioni dell’automobilista fossero gravi. Il giovane è stato, infatti, trasferito d’urgenza all’ospedale di Varese dove è ora ricoverato in codice rosso. L’autostrada è rimasta chiusa per qualche ora per permettere le operazioni di soccorso e di pulizia dell’asfalto dai detriti del veicolo distrutto.