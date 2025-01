Los Angeles, rogo nell'oasi di Hollywood: 40 mila evacuati

Da paesaggio da sogno, l’oasi di Hollywood si è trasformata in poche ore in un vero e propio paesaggio da film apocalittico. Tremendi roghi hanno interessato tutta l’area di Los Angeles arrivando a minacciare anche le ville delle star: il governo americano ha già stanziato gli aiuti, mentre 40 mila residenti sono già stati sfollati.

Los Angeles brucia: il tremendo incendio che ha colpito l’oasi di Hollywood

I primi incendi sono scoppiati qualche ora fa sulle colline site intorno alla città di Los Angeles. In particolare, tutta l’area di Pacific Palisades, sita vicino all’Oceano, è stata interessata da numerosi roghi che hanno minacciato la popolazione tra colonne di fumo nero, cenere che si alza nel cielo a causa delle forti raffiche di vento, e tantissime persone che si sono riversate in strada in un rapido tentativo di fuga. Anche Altadena è in condizioni simili, con oltre 500 ettari di terreni bruciati in poche ore.

Los Angeles brucia: interviene il governo Biden

Con una rapida mossa, il governo Biden è subito intervenuto. Dapprima l’arrivo dei vigili del fuoco, attivi già dalla serata italiana in tutta la zona di Los Angeles. Secondariamente, l’amministrazione americana ha approvato lo stanziamento di aiuti per l’emergenza, mentre 40 mila americani sono stati dichiarati sfollati.