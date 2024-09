Louis Biggs conquista gli spettatori a Tu Si Que Vales, e Sabrina lo elogia: "Costui è valido!"

Nello show televisivo "Tu Si Que Vales", un artista australiano, Louis Biggs, ha suscitato stupore con una performance insolita, toglieva i vestiti e faceva giochi con uno yo-yo. Conosciuto come il mago dello yo-yo, ha sorpreso il pubblico e i giudici con un finale inaspettato. Louis Biggs ha rivelato di aver vissuto in Australia e ora a Las Vegas, dedicandosi a performance simili. Nonostante alcune riserve, la sua performance è stata apprezzata dall'81% del pubblico in studio. Biggs descrive se stesso come un artista di circo e utilizza lo yo-yo nei suoi show unici di burlesque.

Nello show Tu Si Que Vales, la prestazione sorprendente di un ragazzo australiano ha davvero catturato l’attenzione. L’australiano Louis Biggs ha lasciato tutti a bocca aperta con la sua performance fuori dal comune, in cui si toglieva tutti i vestiti e iniziava a fare giochi con uno yo-yo.

Louis Biggs, noto come il mago dello yo-yo, ha lasciato il pubblico a bocca aperta con un finale davvero inaspettato!

I giudici dell’esibizione, Luciana Littizzetto, Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi, sono rimasti completamente sorpresi, mentre Sabrina Ferilli ha commentato immediatamente: “Non sono sicura se il pubblico apprezzerà questo gioco, ma dal mio punto di vista vale decisamente.”

Louis Biggs ha anche rivelato di avere qualche trucco nascosto nella manica e si è presentato ai giudici che lo hanno promosso alla grande. Ha rivelato: “Sono nato in Australia, ma adesso vivo a Las Vegas. Mi chiedo spesso come mi sono venute in mente queste strane performance. Ma penso che sia abbastanza normale, immagino che ogni ragazzo avrebbe queste idee. Mi esibisco a Las Vegas in questo modo? Non esattamente nello stesso modo, ma con performance simili. Rudy, ti offro i biglietti se vieni a vedermi“.

Biggs è stato molto apprezzato anche dal pubblico in studio, infatti l’81% dei presenti ha dichiarato che la sua performance “vale”.

Ecco a voi Louis Biggs, il mago dello yoyo.

“Svolgo il ruolo di un artista e mi mostro in esibizioni di burlesque un po’ uniche. Frequentemente i miei spettacoli includono l’uso dello yoyo, un oggetto noto a tutti, ma con me la situazione può diventare complicata. Potremmo dire che lo utilizzo con il mio corpo realizzando dei giochi di destrezza. Chi mi ha ispirato a proposte queste performance? Presumo che tutti i ragazzi le facciano da piccoli, è come una consuetudine. Ed è piacevole. In generale, mi autodefinisco un artista da circo e attualmente mi esibisco nello spettacolo Atomic Saloon.”