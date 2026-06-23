Lucca Comics si presenta agli Uffizi: 60 anni per una Legacy

Firenze, 23 giu. (askanews) – Lucca Comics & Games ha presentato la propria nuova edizione a Firenze, nella biblioteca degli Uffizi. Un luogo speciale, scelto per annunciare i 60 anni della manifestazione, che nel 2026 sarà dedicata al tema della “Legacy”. Emanuele Vietina, direttore del festival che ogni anno porta in Toscana centinaia di migliaia di persone, ha presentato così l’appuntamento che si terrà dal 28 ottobre all’1 novembre: “Legacy – ha detto il direttore ai cronisti – è il tema di questo sessantesimo anniversario, perché questa è un’eredità del passato che si tuffa nel futuro.

Costante dialogo con i maestri del passato per gli artisti, devo dire che con questa citazione newtoniana Claudio Castellini la racconta in modo straordinario, ci sediamo sulle spalle di giganti per guardare più lontano. Ma questo è anche il movimento e l’eredità di una community, quella di Luca Comics & Games, che ogni anno con le sue scelte, con le sue attività e con le sue iniziativa plasma il grande gioco di Lucca, perché Lucca è un legacy game, è un gioco in cui i suoi visitatori la modificano e ogni volta che rimettiamo dopo ogni edizione il gioco nella scatola, questo non è mai come prima”.Il manifesto per l’edizione 2026 del festival è stato affidato a Claudio Castellini.

“Mettere insieme un gruppo di personaggi così noti a coloro che conoscono la cultura di Lucca Comics and Games e doverli anche reinterpretare nel rispetto di personaggi di altri autori noti – ha raccontato Castellini ad askanews – non era un compito facile, perché dovevano essere loro, ma al tempo stesso reinterpretati attraverso la mia cifra stilistica.

Mi piace rendere comunque omaggio al passato semplicemente aggiungendo quel tocco autoriale che mi caratterizza, ma sempre nel rispetto del personaggio così come il pubblico lo ricorda e lo ama”.Tra gli ospiti del festival ci sarà un autore notissimo come Frank Miller, padre de Il Cavaliere oscuro, ma anche di 300 e di Sin City, e con lui molti altri grandi personaggi dal vasto universo del fumetto. “C’è un enorme rapporto con il Giappone – ha aggiunto Vietina – ma anche con tutto l’Estremo oriente, ci saranno autori coreani, autori del fumetto taiwanese, ma evidentemente il rapporto con il Giappone è un rapporto privilegiato nell’anno del 160esimo anniversario dei rapporti diplomatici fra Italia e Giappone e maestri come Go Nagai”. Proprio il creatore di Mazinga e Goldrake, ma anche di una rilettura della Divina Commedia, sarà l’ospite più importante del festival, che quest’anno celebra anche i 30 anni di una loro fenomeno che dal Giappone ha conquistato il mondo come i Pokémon.