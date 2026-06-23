Roberto Cacciapaglia per la pace col brano No More Violence

Milano, 23 giu. (askanews) – Parlare di pace attraverso la musica, il Maestro Roberto Cacciapaglia lo fa con il suo nuovo brano No More Violence.”No More Violence non è una canzone, non narra, non racconta una storia, è un mantra, è un seme sonoro che attraverso la ripetizione di una frase molto semplice entra in profondità e soprattutto unisce.

E l’unione è proprio il contrario della violenza che è sempre dualismo. C’è sempre un soggetto che colpisce, un oggetto che viene colpito, è un conflitto, mentre la musica e l’arte attraggono e uniscono”.Il compositore e pianista di fama internazionale, che ha composto tra le altre cose la musica del braciere olimpico di Milano Cortina, propone un inno alla pace, per fermare la violenza, un messaggio universale che la musica trasforma in un’esperienza condivisa, come succede nei suoi concerti dove il pubblico è parte integrante dell’opera.

Da una voce solista si passa a una dimensione corale.”Quello che ho voluto fare in questo video è proprio rappresentare quello che succede nei miei concerti, cioè questa unione, questa presenza stabile, intensa e profonda che esprime un desiderio, in questo caso il desiderio di non violenza e di pazienza e l’unione di bellezza, quello che l’arte ha sempre fatto in tutta la storia dell’umanità”.Volti, sguardi e presenze si uniscono in una dimensione collettiva di condivisione e consapevolezza trasformativa.