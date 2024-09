Luka Pasquariello, conosciuto anche come Luk3, è un partecipante di Amici 24.

Il cantante Luk3, noto anche come Luca Pasquariello, entrerà nel cast del prossimo ciclo di Amici di Maria De Filippi, scelto da Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini. Luk3 è noto per il suo brano "Alice", scritto insieme ad un ex partecipante di Amici e dedicato alla sua ex fidanzata, Alice Mordenti. Nato nel 2007 a Marcianise, Campania, Luk3 ha iniziato la sua carriera musicale con un totale di nove tracce rilasciate, incluse collaborazioni, e registra oltre 86 mila ascolti mensili su Spotify. È attivo anche su TikTok come membro della casa HouseGram.

La lista dei partecipanti di Amici nel ciclo 2024/2025 include, tra gli altri: Diego Lazzari, Luk3, Alessia, Gabriel, TrigNo, Sienna, Niccolò, Vybes, Alessio, Daniele, Teodora, Chiara, Ilan, Senza Cri, Alena e Rebecca.