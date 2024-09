L’uso del cellulare prima di dormire peggiora il sonno dei giovani, ma solamente se sono già a letto. Questa è la conclusione di uno studio pubblicato sulla rivista Jama Pediatrics, condotto da un team di ricercatori neozelandesi guidato da Bradley Brosnan, Jillian Haszard e Kim Meredith-Jones. La ricerca ha dimostrato che l’uso di schermi digitali nelle ore precedenti al sonno non sembra influire sulla qualità del riposo, a condizione che gli utenti non siano già a letto durante l’utilizzo.

Usare il cellulare prima di dormire peggiora il sonno: è ufficiale

È ormai ben noto che esista una correlazione tra sonno disturbato e uso eccessivo di smartphone. Tuttavia, i ricercatori della University of Otago di Dunedin hanno approfondito il tema, dimostrando che l’effetto negativo non si verifica in ogni circostanza.

Impatto negativo evidente

L’analisi dettagliata ha rivelato che i problemi di sonno si manifestano principalmente quando i dispositivi elettronici vengono utilizzati sotto le coperte. L’impatto negativo è particolarmente evidente durante attività interattive come i videogiochi, mentre l’uso del telefono nelle ore precedenti al riposo non sembra influenzare la qualità del sonno se non ci si trova già a letto.

Le conclusioni dei ricercatori

I ricercatori di Dunedin spiegano: “Nell’era digitale, gli adolescenti trascorrono più tempo che mai davanti agli schermi, potenzialmente a scapito del loro sonno”. Gli esperti osservano inoltre che, secondo quanto scritto dall’American Academy of Pediatrics e dagli enti sanitari internazionali, sarebbe consigliabile per gli adolescenti interrompere l’uso degli schermi da 1 a 2 ore prima di andare a letto.