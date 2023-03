Ospite dell’ultima puntata de Le Iene, Chiara Gamberale ha portato in scena un bellissimo monologo dedicato agli adolescenti.

Chiara Gamberale, nel corso dell’ultima puntata de Le Iene, ha portato in scena un monologo delicato, che ha dedicato agli adolescenti. La scrittrice ha esordito: “‘Valgo qualcosa solo se mi entusiasmo’. L’ha scritto Stendhal, ne La certosa di Parma. Non la sentite anche voi, nell’aria? Quest’umidità. Questa mancanza proprio di entusiasmo“.

La Gamberale ha proseguito:

“L’età più ferita, oggi, è l’adolescenza, l’età dell’entusiasmo. L’età anche del buio, certo. Però che cos’è che può fare a braccio di ferro con il buio, quando si prende tutto? L’entusiasmo: una passione. Io ho poco da insegnare, chi conosce i miei romanzi sa che con il buio ho anche troppa confidenza… Però. Però, non dimentico mai quella bambina. Il portiere del mio palazzo mi veniva a prendere a scuola e poi rimanevo con lui nella guardiola ad aspettare mia madre. Che facevo? Niente. Tutto. Nel senso che se quel tempo non fosse stato assolutamente vuoto, a contatto solo con me stessa e anche con la noia, con l’angoscia, io non avrei scoperto, per esempio, di amare follemente leggere. Non avrei cominciato a scrivere storie, in quegli stessi anni, alle elementari. E un giorno non avrei potuto trasformare la mia più grande passione nel mio lavoro”.