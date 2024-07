Lutto nel mondo del calcio italiano: padre e figlio morti in un incidente str...

Lutto nel calcio a 5: padre e figlio perdono la vita in un incidente stradale

Il mondo del calcio a 5 italiano è in lutto a causa della scomparsa di Rafael Salvetti, di 47 anni, e di suo figlio Gianluca Salvetti, di 18 anni, morti lunedì 29 luglio in un grave incidente stradale nel Sud del Brasile. Altre tre persone sono rimaste coinvolte nello schianto e sono state portate in ospedale.

Rafael Salvetti aveva indossato le maglie del Clt Terni e della Maran di Spoleto e, dopo il ritiro dal campo, si era dedicato alla carriera di allenatore. Il figlio Gianluca era un promettente talento della nazionale italiana under 19 e nella prossima stagione avrebbe giocato nella Roma.

Morti Rafael e Gianluca Salvetti: la dinamica dell’incidente

Secondo quanto riportato dal quotidiano Diario do Sudoeste, l’incidente è avvenuto a Porto Amazonas. Il veicolo su cui viaggiavano padre e figlio è stato coinvolto in uno scontro frontale con un’altra auto proveniente nella direzione opposta. Le forti piogge avrebbero causato la perdita di controllo del veicolo opposto, che ha invaso la corsia su cui si trovavano i Salvetti.