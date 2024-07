Due ragazze di 20 anni sono rimaste ferite in modo molto grave in un incidente tra auto e scooter a Roma.

Un grave incidente si è verificato questo pomeriggio, martedì 30 luglio 2024, a Roma, in viale Regina Elena. Due ragazzi di 20 anni sono rimaste gravemente ferite.

Incidente a Roma tra auto e scooter: gravi due ragazze di 20 anni

Due ragazze di 20 anni sono rimaste ferite in modo molto grave in un incidente avvenuto nella giornata di oggi, martedì 30 luglio 2024, intorno alle ore 16, in viale Regina Elena, a Roma, all’altezza di piazza Sassari. L’incidente ha coinvolto un’automobile, Alfa Romeo 147, e uno scooter, un Piaggio Liberty. Uno schianto molto violento, per cui le due giovani sono rimaste gravemente ferite.

Incidente a Roma: la dinamica dello schianto

Le due giovani ragazze di 20 anni erano a bordo di uno scooter Piaggio Liberty che è rimasto completamente distrutto nello schianto contro un’Alfa Romeo 147. Le due giovani sono state immediatamente portate all’ospedale Umberti I in codice rosso, mentre l’uomo alla giuda dell’automobile, un 50enne, è stato portato all’ospedale San Giovanni per accertamenti. Gli agenti stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.