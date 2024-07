Campobasso: grave incidente sulla Bifernina, registrati un morto e cinque feriti

Una tragedia si è verificata verso le ore 7 di questa mattina sulla Bifernina, una delle principali strade del Molise. Due automobili sono state coinvolte in un grave incidente sulla Strada Statale 647, all’altezza del bivio per Lucito. L’impatto è stato devastante: cinque persone sono rimaste ferite e una persona è morta sul colpo. Le generalità della vittima non sono state ancora divulgate, in attesa di informare i parenti più prossimi.

Incidente sulla Bifernina, l’arrivo dei soccorsi

I soccorsi sono arrivati tempestivamente sul posto, con ambulanze che hanno trasportato i feriti agli ospedali locali per ricevere le cure necessarie. Vigili del fuoco e forze dell’ordine hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e raccogliere le prove per capire come sia avvenuto l’incidente.

Incidente Bifernina, situazione traffico

Il traffico sulla Bifernina è stato immediatamente bloccato per consentire le operazioni di soccorso e le indagini della Polizia Stradale, causando lunghe code e deviazioni obbligatorie. Le autorità stanno cercando di capire le cause dell’incidente, esaminando vari fattori come la segnaletica, le condizioni della strada e il comportamento dei conducenti.