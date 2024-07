Un terribile incidente mortale si è verificato a Casorezzo. Un’automobile è uscita fuori strada. Il bilancio è di un morto e un ferito.

Incidente mortale a Casorezzo, auto finisce fuori strada: un morto e un ferito

Nella mattinata di oggi, domenica 28 luglio, intorno alle 4, si è verificato un terribile incidente stradale a Casorezzo. Un’automobile stava percorrendo la provinciale 149 e, arrivata all’altezza della Cascina San Giovanni, è finita fuori strada. A bordo erano presenti tre giovani di 21, 22 e 23 anni. Purtroppo il 23enne è morto sul colpo, mentre il 22 enne è finito al pronto soccorso in codice rosso. Il 21enne è stato portato in ospedale in codice giallo.

Incidente a Casorezzo: i soccorsi

L’Agenzia regionale emergenza urgenza ha mandato in soccorso un’ambulanza della Croce rossa di Legnano e una della Croce azzurra di Buscate, oltre all’automedica. La prima ha soccorso il 22enne, che è stato portato al Policlinico di Milano, mentre la second ha portato il 21enne all’Humanitas di Rozzano. I Carabinieri della Stazione di Busto Garolfo hanno effettuato i rilievi del caso, per ricostruire la dinamica. Sul luogo dell’incidente erano presenti anche i vigili del fuoco.