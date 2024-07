Incidente mortale all’alba di oggi, sabato 27 luglio 2024, sull’autostrada A22, tra Trento Sud e Rovereto Nord. Il bilancio dopo lo scontro è drammatico: una giovane di 24 anni ha perso la vita.

L’incidente in A22

L’incidente è avvenuto poco dopo le 6 di oggi al chilometro 145, all’altezza dell’aeroporto Caproni di Mattarello.

La vittima, una giovane ragazza austriaca di 24 anni, ha perso la vita mentre era in auto con un uomo, probabilmente il compagno. La coppia stavano viaggiando in direzione Modena quando l’auto ha sbandato ed è finita fuori strada tamponando un tir fermo in una piazzola di servizio.

L’arrivo dei soccorsi dopo l’incidente in A22

Per la giovane non c’è stato nulla da fare: gli operatori sanitari giunti sul luogo dell’incidente non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, troppo gravi le ferite riportate nell’impatto, è morta sul colpo. Trasferiti in ospedale con lievi ferite, invece, il giovane che viaggiava sull’auto con la ragazza e il conducente del tir.

La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti, ma l’ora in cui si è consumato il dramma e il fatto che non siano stati coinvolti altri mezzi fanno ipotizzare ad un colpo di sonno.

Traffico nel tratto autostradale dell’incidente

Sul posto sono intervenuti gli operatori del Suem 118 con tre mezzi, assieme alla Polizia Stradale e ai Vigili del Fuoco.

Nel tratto interessato si sono formato code fino a 4 km, ma nel corso della mattinata il traffico è poi tornato regolare.