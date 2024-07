Un drammatico incidente stradale è avvenuto questa mattina, sabato 27 luglio 2024, a Pescantina, in provincia di Verona.

Incidente sulla statale del Brennero

Secondo le prime ricostruzioni lo scontro, avvenuto intorno alle 6:30 lungo la Strada Statale 12 del Brennero, ha coinvolto un’automobile e un mezzo pesante, per cause ancora da accertare. Due persone hanno perso la vita e una è rimasta ferita. L’impatto è stato violentissimo.

Due morti e un ferito

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i sanitari del SUEM 118, che hanno mobilitato tre ambulanze per prestare soccorso ai coinvolti. Le due vittime sono decedute sul colpo, mentre una terza persona è stata portata in codice verde all’ospedale di Negrar, in Valpolicella. Le condizioni del ferito non destano preoccupazioni. La Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco sono giunti rapidamente sul posto per gestire l’emergenza e avviare le prime indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

Traffico in tilt

Il tratto di strada interessata dallo schianto è stato chiuso al traffico in entrambe le direzioni, creando non pochi disagi alla circolazione. Le squadre dell’Anas sono al lavoro per ripristinare la normale viabilità. Al momento sono in corso accertamenti per stabilire le cause esatte dell’incidente e determinare eventuali responsabilità.