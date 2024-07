Due ragazze di 23 e 21 anni, di nazionalità svedese, sono ricoverate in gravi condizioni a causa di un incidente avvenuto a Ostia lo scorso 27 luglio, intorno alle 14. Il tutto è avvenuto quando due vetture, una Smart (su cui viaggiavano le due giovani) e una Toyota Yaris si sono scontrate. Una delle due auto coinvolte nella collisione si è ribaltata.

Incidente a Ostia: la Smart ha avuto la peggio

L’incidente è avvenuto in via della Corazzata, all’incrocio con viale del Sommergibile. Nell’impatto tra una Yaris, che si è poi ribaltata, e una Smart, le due ragazze di 23 e 21 anni a bordo della Smart hanno riportato le conseguenze più gravi.

L’intervento dei soccorsi

I sanitari del 118 hanno trasportato le due ragazze in codice rosso agli ospedali Sant’Eugenio e San Camillo. Il conducente della Yaris, anch’egli ferito, è stato estratto dalle lamiere e portato in codice giallo all’ospedale Grassi di Ostia. Sul luogo dell’incidente è intervenuta una pattuglia dei vigili del X gruppo Mare della polizia di Roma Capitale per effettuare i rilievi di rito.

Le due auto gravemente danneggiate

La Smart e la Toyota Yaris hanno subito gravi danni a causa del violento impatto. La Smart, rimasta sulle quattro ruote, ha un fanale completamente distrutto, mentre la Yaris si è capovolta su un fianco dopo essere finita sul marciapiede.