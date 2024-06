Toyota, stop per la vendita di tre prodotti: ecco i modelli coinvolti

Dopo le ispezioni alla sede centrale di Toyota per sospette irregolarità, arriva lo stop alla vendita di tre modelli auto

Periodo non semplice per Toyota: dopo lo scandalo dieselgate di Hino e le accuse di aver falsificato i crash test Daihatsu, arriva lo stop alla vendita di tre modelli per aver violato le regole di certificazioni del governo.

Stop alla vendita di tre modelli

Toyota ha sospeso le spedizioni nazionali di Corolla Fielder, Corolla Axio e Yaris Cross dopo aver riportato dati inadeguati nei test di protezione dei pedoni e degli occupanti.

Il ministero dei Trasporti giapponese condurrà delle ispezioni alla sede centrale di Toyota per sospette irregolarità nei test di certificazione di alcuni dei loro modelli. Tuttavia, arriva la difesa del costruttore:

«Non sussistono violazioni di leggi e regolamenti. Di conseguenza, non è necessario interrompere l’utilizzo dei veicoli in questione».

Inoltre, il presidente di Toyota, Akio Toyoda, terrà una conferenza stampa nel corso della giornata per ulteriori aggiornamenti.

Indagine sulla sicurezza Toyota

L’indagine, condotta da un gruppo indipendente, è iniziata ad aprile dopo che Daihatsu ha detto di aver avuto una segnalazione su test di sicurezza sulle collisioni laterali, effettuati su quasi 90 mila auto di piccole dimensioni, condotti in modo sbagliato. Toyota, invece, ha annunciato una «riforma fondamentale» per rivitalizzare la divisione.

Pochi giorni fa, l’azienda aveva annunciato l’arrivo di nuovi motori ibridi di minor peso e volume, con maggiori prestazioni.