Toyota C-HR Hybrid: il crossover che strizza l’occhio all’ambiente

Il mondo Toyota è sempre in gran fermento e le nuove uscite e i restyling sono praticamente all’ordine del giorno; fra le tante proposte c’è anche quella di un SUV ibrido: Toyota C-HR Hybrid, un coupé a guida alta e dalla linea sportiva e intrigante, uno dei tanti grandi successi della casa automobilistica giapponese. Cerchiamo quindi di saperne di più su uno dei più importanti punti di riferimento nel variegato e ambito segmento dei crossover compatti.

Tecnologia sostenibile per il SUV Toyota C-HR Hybrid

Da sempre attenta alle tematiche ambientali, la casa giapponese sta percorrendo sempre di più la strada di una mobilità sostenibile; il traguardo finale a cui porterà questo percorso è il lasciare il mondo in una condizione migliore di quella in cui è stato trovato; questo è il senso del Toyota Environmental Challenge 2050, incentrato su sei sfide fra cui quella di ridurre entro il 2050 le emissioni di anidride carbonica dei propri veicoli del 90% rispetto ai livelli registrati nel 2010; per vincere questa sfida è necessario sviluppare automobili sempre più efficienti e con emissioni di carbonio azzerate; Toyota C-HR Hybrid è un concreto esempio della volontà di Toyota di vincere le sfide che si è imposta.

La tecnologia ibrida di Toyota fa sì che Toyota C-HR Hybrid sia un SUV a basso impatto ambientale; le motorizzazioni proposte sono due: 1.8 L Hybrid E-CVT (potenza erogata 122 CV) e 2.0 L Hybrid Dynamic Force® E-CVT (potenza erogata 184 CV); entrambe le versioni si caratterizzano per i bassi consumi (4,9-5 l/100 km per quanto riguarda la versione 1.8 L e 5,2-5,3 l/100 km per quanto concerne la versione 2.0 L) e le ridotte emissioni di sostanze inquinanti (le emissioni di anidride carbonica sono di 110-113 g/km nella versione 1.8 L e di 119-121 g/km in quella 2.0 L).

Entrambe le motorizzazioni, disponibili in vari allestimenti, sono dotate del cambio automatico elettronico a variazione continua (E-CVT).

Le batterie dei modelli 1.8 L e 2.0 L sono posizionate sotto i sedili posteriori; ciò evita di intaccare lo spazio del vano di carico; nel sistema 1.8 L la batteria è agli ioni di litio, mentre nel sistema 2.0 L è al nichel-metallo idruro. Le batterie hanno 56 celle e si ricaricano in autonomia sfruttando il motore elettrico principale; la tecnologia Full Hybrid, infatti, a differenza di quella Plug-in Hybrid, non necessita di fonti esterne (colonnine di ricarica, wall-box, prese domestiche).

Toyota C-HR Hybrid: sicurezza al top con Toyota Safety Sense

In Toyota la sicurezza è presa molto sul serio. Su tutti gli allestimenti è presente il Toyota Safety Sense che prevede: Sistema Pre-Collisione con Riconoscimento Pedoni (diurno/notturno) e Ciclisti, Assistenza alle Intersezioni Stradali, Assistenza alla Sterzata d’Emergenza, Cruise Control Adattivo Full Range con Stop&Go, Sistema di Mantenimento Attivo della Corsia, Avviso Superamento Involontario della Corsia, Riconoscimento Segnaletica Stradale, Abbaglianti Automatici, Sistema di Assistenza al Mantenimento della Corsia, Sistema di Controllo Angoli Ciechi, Avviso Presenza Ostacoli Posteriori con Frenata Automatica. Inoltre sono presenti freni a disco, 7 airbag (2 frontali, 4 laterali, tendine anteriori e posteriori, ginocchia lato guida), ABS + EBD +BA, assistenza alla partenza in salita, controllo della trazione, controllo elettronico della stabilità, sistema monitoraggio pressione pneumatici.

Quanto è grande Toyota C-HR Hybrid?

La lunghezza della versione 1.8 L è di 439 cm; di poco superiore quella della versione 2.0 L che è di 439,5 cm; la larghezza è 179,5 cm mentre l’altezza è 155,5 cm. Il passo è pari a 264 cm. La capacità minima del bagaglio è di 377 litri nella versione 1.8 e di 358 litri nella versione 2.0; le capacità di carico massimo sono 1.164 e 1.102 litri rispettivamente.