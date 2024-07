Incidente mortale in moto sulla via Appia a Latina: perde la vita un motocicl...

L’incidente si è verificato intorno all’ora di pranzo di oggi, martedì 30 luglio, sull’Appia, nei pressi di borgo Faiti, a Latina: nello scontro tra un furgone e una moto Yamaha Fazer è morto il centauro di 52 anni.

Drammatico incidente mortale sull’Appia

Sull’Appia, al km 73, poco prima dell’incrocio con via dei Monti Lepini, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, una moto Yamaha Fazer si è scontrata con un furgone Fiat Ducato, il quale stava svoltando a sinistra per effettuare una consegna.

L’impatto è stato fatale per il motociclista: dopo l’impatto con il mezzo l’uomo è finito contro un albero che costeggiava la carreggiata, mentre la sua compagna è stata trasportata in gravi condizioni in elicottero in ospedale.

Le condizioni del conducente del furgone

Il corriere al volante del furgone, un giovane di Latina, è stato trasferito in ambulanza all’ospedale Santa Maria Goretti, in condizioni giudicate non gravi, ma solo per gli accertamenti di rito.

Le indagini dopo l’incidente mortale sull’Appia

Le autorità, dopo aver gestito la viabilità in tilt a causa dell’incidente, stanno lavorando per capire le circostanze che hanno portato al tragico evento e stabilire eventuali responsabilità.

Ad occuparsi di ricostruire la dinamica sono i militari di Latina, mentre i carabinieri della stazione di Latina Scalo insieme a quelli di borgo Grappa, si sono occupati di gestire la viabilità.