Un incidente avvenuto all’altezza del km 51 sull’autostrada A14 Bologna-Taranto, ha provocato la creazione di più di 6 km di coda nel tratto compreso tra Faenza e Imola.

La coda chilometrica tra Faenza e Imola

Alle ore 15 sull’autostrada A14, nel tratto compreso tra Faenza e Imola in direzione Bologna, si registrano 6 km di coda a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 51. La lunghezza della coda non sembra diminuirà a breve, ma anzi è destinata ad aumentare.

Nel frattempo, sul luogo dell’incidente, sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Le altre ripercussioni sul traffico

Nel tratto di strada della A14 interessato dall’incidente si viaggia su due corsie in attesa che il personale sanitario, il personale autostradale e i poliziotti terminino i loro compiti. Le conseguenze dell’incidente non hanno portato solamente alla creazione di 6 km di coda nel tratto Faenza – Imola, ma si sono registrate anche ripercussioni sulla viabilità nella Diramazione per Ravenna. Segnaliamo infatti 1 km di coda nel tratto compreso tra Ravenna e l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto in direzione Bologna.